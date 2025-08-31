Nell’ultima giornata alla “Spyros Louis” le azzurrine sfiorano il podio nel duo libero e nel libero combinato ai Mondiali Youth di nuoto artistico.

Si chiudono con due quinti posti i Mondiali Youth di nuoto artistico disputati allo Stadio Olimpico Spyros Louis di Atene. Nell’ultima giornata di gare, l’Italia ha visto brillare il duo libero formato da Giulia Ottonello e Martina Pizio, quinte nella classifica combinata con 298.5307 punti, a meno di tre lunghezze dal bronzo conquistato dalle francesi Bassou-Pusta (301.2718). Argento al Giappone con Miyazaki-Sakaki (302.6035), oro alle atlete russe sotto bandiera neutrale Barabashova-Pishchikova con 338.0115.

