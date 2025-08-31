Mondiali Youth di nuoto artistico, Italia quinta ad Atene con Ottonello-Pizio e nel combo
Nell’ultima giornata alla “Spyros Louis” le azzurrine sfiorano il podio nel duo libero e nel libero combinato ai Mondiali Youth di nuoto artistico.
Si chiudono con due quinti posti i Mondiali Youth di nuoto artistico disputati allo Stadio Olimpico Spyros Louis di Atene. Nell’ultima giornata di gare, l’Italia ha visto brillare il duo libero formato da Giulia Ottonello e Martina Pizio, quinte nella classifica combinata con 298.5307 punti, a meno di tre lunghezze dal bronzo conquistato dalle francesi Bassou-Pusta (301.2718). Argento al Giappone con Miyazaki-Sakaki (302.6035), oro alle atlete russe sotto bandiera neutrale Barabashova-Pishchikova con 338.0115.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.
Per le azzurre un’ottima routine intitolata “The Artist”, ispirata al cinema americano degli anni Venti e accompagnata dalle note swing di Sing, Sing, Sing. La loro performance ha ottenuto 193.1800 punti, terzo miglior punteggio della finale.
Quinto posto anche per l’Italia nel libero combinato, con 298.0472 punti. La squadra – composta da Berlese, Calizza, Cascini, Damiani, Dionisi, Iaccarino, La Groia, Ottonello, Pizio e Ranaldi – ha presentato la routine “The Sultan’s Love”. Oro ancora al team russo neutrale (337.9312), argento alla Spagna (327.0642), bronzo alla Cina (310.3934).
Con queste due prove si conclude la spedizione azzurra ad Atene, caratterizzata da prestazioni di alto livello tecnico e artistico, che hanno confermato la crescita della nuova generazione del nuoto sincronizzato italiano.