Mondiali Fukuoka 2023, finale solo tecnico maschile oggi in tv: canale, orario e diretta streaming nuoto artistico

Tutto pronto per la finale del solo tecnico maschile di nuoto artistico dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. I migliori atleti al mondo tornano in vasca per giocarsi le medaglie nel programma tecnico individuale e mettersi in mostra in vista di Parigi 2024, dove per la prima volta potranno gareggiare anche gli uomini alle Olimpiadi. Grande assente Giorgio Minisini, che non potrà difendere il titolo iridato a causa di un infortunio che lo ha costretto ad un’operazione. Chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 7.00 italiane di lunedì 17 luglio alla piscina Marine Messe Hall A di Fukuoka, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale del duo tecnico femminile dei Mondiali fi Fukuoka 2023.

STREAMING E TV – La finale del solo tecnico maschile di nuoto artistico dei Mondiali di Fukuoka 2023 sarà visibile per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e Now, ma anche in diretta streaming gratuita su Rai Play 3. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla.