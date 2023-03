Volley, sorteggiati i preolimpici 2023: azzurre in Polonia, azzurri in Brasile

Sorteggiati i tornei preolimpici 2023 di volley maschile e femminile. La Francia, in quanto Paese organizzatore dei Giochi, ha un posto assicurato per entrambe le squadre. Le migliori 24 Nazioni del ranking mondiale 2022 non ancora qualificate (esclusa quindi la Francia) parteciperanno invece ai preolimpici. Si tratta di tre tornei per genere, ciascuno dei quali vedrà sfidarsi otto squadre in un girone all’italiana. Le migliori due formazioni di ciascuna pool si qualificheranno per Parigi 2024.

Le azzurre di Davide Mazzanti sono inserite nella Pool C che si giocherà in Polonia, mentre gli uomini di Fefé De Giorgi scenderanno in campo nella Pool C in programma in Brasile. I tre tornei femminili si svolgeranno tra il 16 ed il 24 settembre in Cina, Giappone e Polonia, mentre quelli maschili si giocheranno in Brasile, Cina e Giappone dal 30 settembre all’8 ottobre 2023. Di seguito, la composizione dei preolimpici 2023 di volley che assegneranno le prime carte olimpiche per i Giochi Parigi 2024.

RIVIVI IL LIVE DEL SORTEGGIO

PARIGI 2024, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONE VOLLEY: COME FUNZIONA

VOLLEY, CALENDARIO COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE

Tornei preolimpici 2023 femminili

POOL A (Cina)

Cina

Serbia

Repubblica Dominicana

Olanda

Canada

Repubblica Ceca

Messico

Ucraina

POOL B (Giappone)

Giappone

Brasile

Turchia

Belgio

Bulgaria

Porto Rico

Argentina

Perù

POOL C (Polonia)

Polonia

Italia

Usa

Germania

Tailandia

Colombia

Corea del Sud

Slovenia

Tornei preolimpici maschili

POOL A (Brasile)

Brasile

Italia

Iran

Cuba

Ucraina

Germania

Repubblica Ceca

Qatar

POOL B (Giappone)

Giappone

Usa

Slovenia

Serbia

Turchia

Tunisia

Egitto

Finlandia

POOL C (Cina)

Cina

Polonia

Argentina

Olanda

Canada

Messico

Belgio

Bulgaria