Sampdoria-Verona, Zaffaroni: “Partita difficile, non dobbiamo vivere le gare come un’ultima spiaggia”

Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, è intervenuto in conferenza stampa in vista del delicato scontro salvezza contro la Sampdoria: “Non bisogna vedere tutto nero. Da gennaio in poi la squadra sta facendo un campionato da Verona in termini di punti conquistati. Dobbiamo approfittare del tempo, che è nostro alleato visto che mancano ancora tante giornate, e non lasciarci condizionare dai risultati degli altri. La squadra ha fatto un grande percorso, ma per il momento non basta. Bisogna cercare di migliorare, con determinazione e i tempi giusti“.

“Non dobbiamo ripetere l’errore di vivere le gare come un’ultima spiaggia. Bisogna lavorare accelerando i tempi, ma con equilibrio, l’obiettivo è ancora alla nostra portata – ha proseguito il tecnico degli scaligeri – La Sampdoria ha pareggiato contro Inter e Salernitana nelle ultime due in casa. Inoltre è riuscita a rimontare due gol di svantaggio alla Juve la scorsa settimana. E’ una squadra aggressiva, in salute e con giocatori forti. Ci aspetta un match difficile, che dovremo affrontare con forza e determinazione. Fondamentale l’approccio giusto“.