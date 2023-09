Volley Preolimpico femminile 2023, Italia cede in quattro set alla Polonia: non arriva il pass per Parigi

Ancora un epilogo amaro per l’Italvolley femminile in questi ultimi due mesi. Le Azzurre di Mazzanti vengono sconfitte in quattro set (25-15, 24-26, 23-25, 21-25) dalla Polonia e non riescono a conquistare uno dei due pass in palio in questo torneo Preolimpico andato in scena proprio nella nazione polacca. Una straordinaria Antropova in entrambe le fasi di gioco e una grande Danesi a muro non sono bastate questa sera, nonostante un inizio che aveva fatto ben sperare. Davvero tante, però, le chances non concretizzate dalla nostra Nazionale nel corso del secondo e terzo parziale, in cui hanno subito nelle fasi finali la rimonta delle avversarie finendo per cederli entrambi dopo essersi trovate in vantaggio. E alla fine la squadra polacca ha vita facile nel quarto parziale. All’Italia, ora, non resta che sperare nella qualificazione tramite ranking.

LA PARTITA – L’inizio è subito incoraggiante da parte delle azzurre: un attacco vincente di Antropova, poi un paio di errori di Stysiak e un muro sempre di Antropova ci regalano un 4-1 in partenza. Le padrone di casa tornano sotto sull’8-7 ma le nostre reagiscono con il primo punto di Pietrini e con un paio di muri eccezionali portati da Danesi. Il time-out chiamato sul 10-7 in nostro favore non cambia l’inerzia del set, anzi. L’Italia prende il largo ben guidata dal duo Danesi-Antropova, con quest’ultima che chiude il parziale d’apertura con undici punti sul tabellino. Arrivano nove set point di fila e basta il primo: 25-15.

Le nostre partono bene anche nel secondo parziale, anche grazie agli aiuti della formazione di casa che sbaglia quattro delle prime cinque battute della frazione. Il set è certamente più equilibrato rispetto al primo, ma la grande prestazione di Danesi e Antropova al muro e una crescita dal punto di vista offensivo di Lubian e Pietrini permettono all’Italia di fare quasi sempre testa di corsa. Il vantaggio per le nostre prosegue fino al 23-21, quando purtroppo arrivano tre punti consecutivi della Polonia che si conquista una palla set. Pietrini la annulla, ma sulla seconda Danesi tocca la rete e consegna il parziale alla squadra di casa: 24-26.

Il terzo set è più o meno la fotocopia del secondo. L’Italia parte meglio, sembra essere abbastanza in controllo, ma anche in questo caso si dimostra poco cinica. Nonostante un buon vantaggio di tre punti sul 18-15 e poi sul 20-17, ancora una volta nel finale emergono le difficoltà in ricezione e anche un po’ di stanchezza nella fase offensiva. La formazione di casa trova la parità sul 22-22 e prima con Stysiak e poi con Czyrnianska conquista il parziale per 23-25.

Il match pare aver cambiato volto, anche perché – oltre alla fatica fisica – anche a livello emotivo si fa dura per le nostre ragazze dopo due parziali persi in maniera così rocambolesca. E infatti la Polonia va subito avanti nella quarta frazione e riesce a gestire abbastanza facilmente il vantaggio, con Mazzanti che prova a cambiare anche un po’ le rotazioni ma – nonostante un’ottima Degradi e la solita Antropova – la Polonia vince 25-21 il set e vola a Parigi.