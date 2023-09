Volley preolimpico 2023, Usa batte Germania e vola alle Olimpiadi: Polonia-Italia sarà uno spareggio

Gli Stati Uniti battono 3-1 la Germania e staccano il pass olimpico per Parigi 2024. Nell’ultima giornata del torneo preolimpico di volley femminile, la compagine a stelle e strisce ha reagito bene ad un brutto inizio di partita assicurandosi così uno dei primi due posti in classifica che valgono l’accesso diretto alle Olimpiadi del prossimo anno. A questo punto per l’Italia di Mazzanti diventa decisiva la sfida contro la Polonia, che sarà un vero e proprio spareggio per decidere l’altra nazionale qualificata.

Nel primo set è buono l’inizio della Germania, che nel finale punto a punto riesce a sorprendere gli avversari e portare a casa il primo parziale con il punteggio di 26-24. La reazione statunitense non tarda però ad arrivare, e nel secondo set le ragazze di Kiraly la spuntano per 25-21 portando l’incontro in parità. Il terzo set è un assolo degli Stati Uniti, che strapazzano la Germania e chiudono addirittura 25-9. Il copione non cambia nel quarto parziale, appannaggio sempre dalla nazionale a stelle e strisce con l’eloquente punteggio di 25-16 che sancisce la vittoria americana per tre set a uno.