Beach Soccer: l’Italia è Campione d’Europa

L’Italia Beach Soccer è Campione d’Europa. Gli Azzurri conquistano il terzo titolo europeo della loro storia, battendo la Spagna per 5-4. Una prestazione da incorniciare per la formazione di Del Duca che si impone sugli spagnoli in finale grazie alle reti di Ovidio Alla, Genovali e Giordani con tripletta. Non bastano le marcature degli ospiti che, aiutati dall’autogol del classe ’97 azzurro, vanno a segno con Arias e con la doppietta di Oliver. Sorridono gli Azzurri, con merito è loro il successo.