Volley, Nations League maschile 2023: prima vittoria per l’Italia, Cuba battuta in quattro set

Prima vittoria nella Nations League maschile 2023 per l‘Italvolley del ct De Giorgi, che a Ottawa ha battuto Cuba per 3-1 (25-20, 25-19, 20-25, 25-18). Dopo le sconfitte con Argentina e Stati Uniti, gli Azzurri sfruttano la discontinuità di un avversario comunque più abbordabile sulla carta e conquistano così i primi punti per smuovere la classifica. A fine partita ci soni i 17 punti a testa di Mattia Bottolo e Yuri Romanò a guidare il referto azzurro. L’Italia adesso chiuderà domani sera (ore 19:00 italiane) la sua avventura in Canada. Dall’altra parte della rete di sarà la Germania.

La cronaca – La partita è iniziata nel segno di Mattia Bottolo, autore di tutti e quattro i primi punti dell’Italia. Il primo set rimane in equilibrio fino al 14-13, poi arriva il break degli Azzurri che aiutati anche dagli errori dei cubani riescono ad allungare sul 20-16. I ragazzi di De Giorgi chiudono con Romanò sul 25-20 e si prendono il primo set di questa VNL 2023 dopo due sconfitte per 3-0. Il secondo set inizia in modo anche migliore, con l’immediato 4-1 iniziale in favore dell’Italia. Bottolo e Sanguinetti firmano un altro break per il 13-7 che indirizza già il parziale, che nonostante un piccolo passaggio a vuoto difensivo degli Azzurri si va a chiudere senza particolari patemi sul 25-19.

Il terzo set vede fin dai primi punti un’Italia più fallosa e meno precisa in tutti i fondamentali, con Cuba che trova immediatamente i break di vantaggio per il 10-7 in proprio favore. Dall’altra parte della rete i cubani fanno e disfano nel bene e nel male, ma trovano punti pesanti con Yant. Per l’Italia cala vistosamente il palleggio di Porro e conseguentemente anche l’attacco, così alla fine gli avversari non hanno particolari problemi a chiudere sul 25-20 in proprio favore. Nel quarto set torna in campo un’Italia più quadrata e solida, ma soprattutto tornano gli errori dei cubani che fruttano il break dell’8-5 in favore dei ragazzi di De Giorgi. Rinaldi rinforza l’attacco guidato da Bottolo e Romanò, con alcuni pallonetti vincenti che mettono ulteriormente in difficoltà la difesa avversaria. In pochi minuti così si arriva al 18-13, con l’Italia che poi riesce a gestire la situazione per poi chiudere sul 25-18 finale.