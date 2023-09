Volley, Europei maschili 2023: Polonia ai quarti, Belgio battuto in quattro set

La Polonia completa il quadro delle qualificate ai quarti di finale degli Europei 2023 di volley maschile. Al PalaFlorio di Bari, i vicecampioni del mondo hanno infatti vinto l’ultimo ottavo di finale superando il Belgio con un 3-1 più sofferto del previsto (25-16, 25-17, 23-25, 25-22). Nessun problema nei primi due set per gli uomini di coach Nikola Grbic, apparsi superiori in ogni fondamentale rispetto alla squadra allenata da Emanuele Zanini che poi è riuscita a strappare un parziale contro ogni pronostico giocandosela fino all’ultimo. Alla fine i migliori realizzatori polacchi sono Sliwka e Kaczmarek con 16 punti a testa, mentre al Belgio non bastano i 16 punti di Desmet e i 14 di Reggers. Sarà quindi la Polonia a sfidare la Serbia per un posto in semifinale: il match è in programma martedì alle ore 18:00.

La cronaca – Il primo set inizia subito nel segno della Polonia, che si porta avanti 5-2 sfruttando anche qualche errore in attacco degli avversari. Molto efficace invece il mancino Sliwka, che trova punti pesanti senza soffrire il muro belga. Coach Zanini prova a correre ai ripari con il timeout sul 9-5, ma pochi minuti dopo la Polonia scappa già sul 17-10. Così il parziale d’apertura se ne va via velocemente e l’ennesimo errore del Belgio, forzato anche da una difesa straordinaria in più occasioni, regala il 25-16 agli uomini di coach Nikola Grbic.

Non cambia il copione in avvio di secondo set, con la Polonia che alza il livello anche a muro scappando subito via sul 5-0. Il Belgio però non demorde, sostenuto anche da qualche buon attacco di Reggers, riuscendo più volte a ricucire lo strappo portandosi sul 13-11 a -2. Nella seconda parte del parziale però aumentano le difficoltà per gli uomini di Zanini, anche in ricezione. I polacchi allungano così sul 18-12 grazie al turno di servizio di Kochanowski e vanno a chiudere collezionando ancora muri vincenti fino all’errore in battuta dei belgi per il 25-17. Anche il terzo set inizia malissimo per il Belgio, subito sotto 5-1. Stavolta però la reazione è più duratura e convincente, complice anche un calo di tensione da parte della Polonia. Il parziale si gioca così punto a punto, con Reggers e compagni decisamente più efficaci nel cambio palla e per la prima volta in vantaggio sul 13-12. Desmet sale in cattedra con un paio di ottimi attacchi e così il Belgio riesce a chiudere sul 25-23, prolungando la sua permanenza nell’Europeo.

I primi punti si confermano favorevoli alla Polonia anche nel quarto set, in cui gli uomini di Grbic allungano sul 6-2 tornando a farsi sentire a muro e sfruttando anche l’ace di Semeniuk. Quest’ultimo però è protagonista anche in negativo, con due errori e un muro subito che consentono al Belgio di rientrare sul 10-10. I polacchi non riescono a ritrovare la fluidità di gioco dei primi due parziali, così è nuovamente lotta punto a punto ma nel momento decisivo sale in cattedra nuovamente il muro polacco per la chiusura sul 25-22 conclusivo.