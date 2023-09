Adam Yates vince il Gp di Montreal. Nei 221km in Canada, l’inglese della Uae-Emiratesh ha battuto in volata Pavel Sivakov, Ineos-Grenadiers, suo futuro compagno alla Ineos la prossima stagione. Continua la grande stagione di Yates dopo il terzo posto nel Tour de France. Terzo posto per lo spagnolo Aranburu.