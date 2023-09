Coppa Davis 2023, Fognini: “Da domani si volta pagina. Anche da casa sempre forza Italia”

“Se qualcuno ha detto che non sono pronto fisicamente e poi ogni settimana faccio una finale posso giocare fino a 45 anni”. Inizia con queste parole il discorso di Fabio Fognini durante la premiazione dell’AON Open Challenger di Genova dopo la sconfitta in finale contro Seyboth Wild. “È stata una settimana difficile, ma come sempre da parte mia forza Italia anche se sarò a casa. Sono stati tre anni duri per la mia carriera, però sono ancora qua che lotto ed è la cosa principale. Stasera è stato bellissimo l’affetto di questo pubblico, è stata una settimana bellissima però perché ho giocato questo torneo in un campo che conosco benissimo. Domani voltiamo pagina, si va avanti e sempre forza Italia”, ha aggiunto il tennista ligure, escluso all’ultimo momento dai convocati dell’Italia di Coppa Davis.