Volley, Europei femminili 2023: grandi ascolti per Italia-Croazia. Quasi 2 milioni di telespettatori

La Nazionale italiana femminile di volley continua a raccogliere i consensi del pubblico di casa. Le azzurre di Davide Mazzanti, infatti, hanno fatto un boom di ascolti in occasione della sfida contro la Croazia valevole per la fase a gironi degli Europei 2023, che in diretta su Rai2 ha fatto registrare 1.570.000 telespettatori con il 11,9% di share. Un dato straordinario se si considera il primato matematico nel girone già conquistato la sera prima confermato anche da Sky che con circa 228.000 telespettatori, con un picco di 335.000 (con 640.000 contatti unici), su Sky Sport Summer, ha fatto segnare un nuovo record stagionale a livello di ascolti.