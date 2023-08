Manchester City, ufficiale la cessione di Laporte all’Al Nassr: il comunicato

Attraverso i propri canali, il Manchester City ha ufficializzato la cessione di Aymeric Laporte all’Al Nassr. Il difensore lascia l’Inghilterra a titolo definitivo e si accasa in Arabia Saudita, dove condividerà lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. “Si concludono cinque anni e mezzo di grande successo al City, in cui il difensore ha vinto 13 importanti riconoscimenti. Tutti al Manchester City desiderano ringraziare Aymeric per il suo contributo al City e gli augurano buona fortuna in questo nuovo capitolo della sua carriera“, si legge nel comunicato ufficiale.