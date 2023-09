Volley Europei 2023, Italia-Francia vince la serata: su Rai 2 oltre 3 milioni di telespettatori

L’Italia del volley accende la passione e vola con gli ascolti. Nella giornata di ieri, giovedì 14 settembre 2023, la semifinale Italia-Francia degli Europei maschili che si è svolta al Palalottomatica di Roma ha raccolto su Rai 2 3.012.000 spettatori con il 16.2% (pre e post nel complesso: 1.676.000 – 10.2%). Un grande risultato, il migliore di serata, che testimonia il grande seguito dello sport in tv e soprattutto, nel caso particolare, della Nazionale di Ferdinando de Giorgi che continua a vincere e a convincere. E sabato alle ore 21 ci sarà la finalissima con la Polonia. Per l’occasione in tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la partita verrà trasmessa su Rai 1.