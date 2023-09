Nuoto, Peaty: “Più mi avvicino alle Olimpiadi più acquisisco sicurezze”

“Più mi avvicino al ring, più divento sicuro. Una volta sul ring sono un dio. Più mi avvicino, più devo diventare un dio”. Adam Peaty pensa alle Olimpiadi di Parigi 2024 e cita Mike Tyson. Il campione inglese ha parlato in un’intervista esclusiva a The Independent del tema della sofferenza e del sacrificio “brutale” per arrivare a vincere. Peaty detiene il record del mondo dei 50 e 100 metri rana, e ha vinto 32 titoli tra Olimpiadi, Mondiali, Europei e Commonwealth. “La gente non vuole sentire l’onestà di un atleta. Vincere e il benessere mentale sono incredibilmente difficili da realizzare allo stesso tempo. Dobbiamo sacrificare molto, ma sempre più in mondo rifiutiamo il sacrificio, vogliamo solo il risultato. Questo è il modo in cui vedo il mondo, è solo la mia opinione. La gente arriva, i ragazzi più piccoli, non tutti, ma vogliono tutto e subito. Non vogliamo perdere ciò che ci rende buoni. Ma non vogliamo diventare un ambiente dove non possiamo fare o dire nulla”.