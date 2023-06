VNL maschile 2023, l’Italia piega l’Iran in tre set e conquista il terzo successo consecutivo

L’Italvolley maschile inizia bene la sua seconda settimana di VNL 2023, piegando in tre set l’Iran alla Rotterdam Ahoy di Rotterdam, in Olanda. Partita dominata per larghi tratti dagli uomini di De Giorgi, che calano un po’ alla distanza, vedendosi così costretti ad annullare ben quattro set point consecutivi nel terzo parziale, prima di riuscire a chiudere la contesa con una bella rimonta per il 3-0 (25-19, 25-16, 26-24) finale. Miglior realizzatore è Alessandro Michieletto con 15 punti, ben assistito dai 14 di Yuri Romanò, dagli 11 di Daniele Lavia e dai 9 di Roberto Russo. Domani si torna in campo, sempre alle ore 13:00, contro la Cina.

LA PARTITA – Partenza sprint degli azzurri, che si portano subito avanti 8-1 anche grazie a qualche errore di troppo da parte degli avversari. Con il passare dei minuti l’Iran trova maggiore solidità e riesce ad entrare più in partita, ma l’Italia – in particolare con un ispirato Yuri Romanò – riesce a gestire senza alcun patema il vantaggio accumulato. Il parziale finisce 25-19 al secondo set point.

La buona vena dell’Iran si protrae nel secondo set, con un mini-vantaggio di tre punti nella prima fase sul 2-5. Gli uomini di De Giorgi però tornano ad alzare il livello e dopo aver ritrovato la parità sul 9-9 infilano anche una marcia superiore e trovano l’allungo. I nostri salgono sul +5 nella fase centrale e il parziale diventa ancora più pesante sul finire del set. Gli azzurri chiudono 25-16 dopo aver vinto 17 degli ultimi 24 punti giocati.

Le difficoltà per Michieletto e compagni arrivano nella terza frazione, in cui è ancora l’Iran a partire meglio andando avanti 1-4. Come già accaduto nella seconda, gli azzurri riescono a trovare la parità e l’equilibrio è totale fino al 14-14. Qui arrivano tre punti di fila per la compagine asiatica, che prende sempre più fiducia e arriva ad avere ben quattro palle set consecutive sul 20-24 anche a causa dei tanti errori in battuta della squadra di De Giogi. Nel momento più importante, però, Simone Giannelli non sbaglia più: turno di battuta impeccabile, con trascina i suoi alla conquista di sei punti consecutivi per il 26-24 finale e la vittoria per tre set a zero.