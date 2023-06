Manchester City, Grealish: “Festeggiamenti eccessivi? Succede una volta nella vita”

L’attaccante del Manchester City, Jack Grealish, ha parlato dopo le critiche ricevute per i festeggiamenti, per alcuni ritenuti eccessivi, dopo la vittoria della Champions League. Ecco le sue parole: “Il fine settimana scorso posso dire che sia stato il migliore della mia vita. Sto ancora cercando di abituarmici. Ero davvero ‘sulle stelle’. Se mi preoccupano le critiche per queste celebrazioni considerando anche gli impegni con la Nazionale? Non proprio. Sinceramente ho fatto quello che succede solo una volta nella vita. Se non ricordo male l’ultima volta (che una squadra inglese ha fatto il Treble ndr) è stato il Manchester United. Poi non è più capitato per anni. Per questo motivo perché non festeggiare così? Tutti lo hanno fatto con me. Non ero solo, ero con i compagni e tutta la squadra”.