Preolimpico volley maschile 2023, Pool A con l’Italia: risultati e classifica

Tutti i risultati e la classifica della Pool A con l’Italia del torneo preolimpico 2023 di volley maschile, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre a Rio de Janeiro, in Brasile. Archiviati gli Europei, gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per un altro importantissimo appuntamento, quello in cui ci si gioca la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Giannelli e compagni sono inseriti nel girone A con i padroni di casa del Brasile, Qatar, Repubblica Ceca, Cuba, Iran, Ucraina e Germania. Non saranno ammessi errori e ogni punto sarà importante: chi staccherà il pass a cinque cerchi? Di seguito, l’esito di tutte le partite del girone brasiliano e la classifica aggiornata in tempo reale.

La classifica della Pool A

(partite vinte-partite perse-punteggio)

Italia 0V-0P-0pt

Brasile 0V-0P-0pt

Repubblica Ceca 0V-0P-0pt

Qatar 0V-0P-0pt

Iran 0V-0P-0pt

Germania 0V-0P-0pt

Cuba 0V-0P-0pt

Ucraina 0V-0P-0pt

Risultati Pool A preolimpico volley maschile 2023

SABATO 30 SETTEMBRE

Brasile-Qatar

Italia-Repubblica Ceca

Iran-Germania

DOMENICA 1 OTTOBRE

Cuba-Ucraina

Brasile-Repubblica Ceca

Cuba-Germania

Italia-Qatar

LUNEDI’ 2 OTTOBRE

Iran-Ucraina

MARTEDI’ 3 OTTOBRE

Iran-Qatar

Cuba-Repubblica Ceca

Italia-Ucraina

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE

Brasile-Germania

Iran-Repubblica Ceca

Italia-Germania

Cuba-Qatar

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE

Brasile-Ucraina

VENERDI’ 6 OTTOBRE

Brasile-Cuba

Italia-Iran

Ucraina-Qatar

SABATO 7 OTTOBRE

Germania-Repubblica Ceca

Brasile-Iran

Italia-Cuba

Ucraina-Repubblica Ceca

DOMENICA 8 OTTOBRE

Germania-Qatar

Brasile-Italia

Iran-Cuba

Ucraina-Germania

LUNEDI’ 9 OTTOBRE

Repubblica Ceca-Qatar