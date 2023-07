Mondiali U21 volley maschile 2023: risultati e classifiche

Tutti i risultati e le classifiche dei Mondiali U21 di volley maschile 2023, in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio: ecco l’esito di tutte le partite. La rassegna iridata juniores torna in Bahrein, nella capitale Manama, per la sua 22esima edizione. Al via anche gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, che proveranno a conquistare il secondo titolo consecutivo. L’Italia infatti ha vinto in Bulgaria e Italia nel 2021, mentre ha chiuso al secondo posto nel 2019 proprio in Bahrein. Di seguito, tutti i risultati e le classifiche dei gironi dei Mondiali U21 di volley maschile 2023 aggiornati in tempo reale.

Risultati Mondiali U21 volley maschile 2023

VENERDI’ 7 LUGLIO – PRIMA FASE

10.00 India-Polonia (Pool C)

10.00 Messico-Italia (Pool B)

13.00 Canada-Bulgaria (Pool C)

13.00 Egitto-Brasile (Pool B)

16.00 Usa-Argentina (Pool D)

16.00 Thailandia-Iran (Pool A)

19.00 Repubblica Ceca-Belgio (Pool D)

19.00 Tunisia-Bahrein (Pool A)

SABATO 8 LUGLIO – PRIMA FASE

10.00 Canada-Polonia (Pool C)

10.00 Egitto-Italia (Pool B)

13.00 Bulgaria-India (Pool C)

13.00 Brasile-Messico (Pool B)

16.00 Repubblica Ceca-Argentina (Pool D)

16.00 Iran-Tunisia (Pool A)

19.00 Belgio-Usa (Pool D)

19.00 Bahrein-Thailandia (Pool A)

DOMENICA 9 LUGLIO – PRIMA FASE

10.00 Bulgaria-Polonia (Pool C)

10.00 Brasile-Italia (Pool B)

13.00 India-Canada (Pool C)

13.00 Messico-Egitto (Pool B)

16.00 Belgio-Argentina (Pool D)

16.00 Tunisia-Thailandia (Pool A)

19.00 Usa-Repubblica Ceca (Pool D)

19.00 Iran-Bahrein (Pool A)

Le classifiche dei gironi

(partite vinte-partite perse-punti)

PRIMA FASE

POOL A

Tunisia 0v-0P-0pt

Bahrein 0v-0P-0pt

Thailandia 0v-0P-0pt

Iran 0v-0P-0pt

POOL B

Messico 0v-0P-0pt

Italia 0v-0P-0pt

Egitto 0v-0P-0pt

Brasile 0v-0P-0pt

POOL C

Canada 0v-0P-0pt

Bulgaria 0v-0P-0pt

India 0v-0P-0pt

Polonia 0v-0P-0pt

POOL D

Usa 0v-0P-0pt

Argentina 0v-0P-0pt

Repubblica Ceca 0v-0P-0pt

Belgio 0v-0P-0pt