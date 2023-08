LIVE – Italia-Polonia: Memorial Wagner 2023 volley maschile in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Polonia, partita amichevole valevole per il Memorial Wagner 2023 di volley maschile, torneo in ricordo dell’ex atleta e Ct della nazionale polacca Hubert Wagner, prematuramente scomparso nel 2002. Ultima sfida del torneo che è un remake della finale dei Mondiali 2022, quando l’Italia sconfisse la Polonia a casa sua. Gli uomini di Fefé De Giorgi tornano ora in campo per riscattare la sconfitta al tie-break incassata contro la Slovenia e continuare a crescere. Dall’altra parte della rete ci sono i polacchi, che come gli azzurri sono usciti sconfitti contro la Slovenia e hanno battuto la Francia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di domenica 20 agosto alla Tauron Arena di Cracovia, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Polonia del Memorial Wagner 2023 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

