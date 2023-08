Coppa di Scozia: tonfo Celtic, passa il Kilmarnock

In Coppa di Scozia non sono mancate le sorprese nei primi turni di qualificazione. Nella League Cup scozzese, infatti, è andato fuori il Celtic, Campione in carica della scorsa edizione. I biancoverdi sono stati protagonisti di un tonfo negli ottavi della competizioni, eliminati da Kilmarnock.

Il Celtic, Campione in carica della Coppa e comunque anche Campione di Scozia in carica ha iniziato male la competizione della League Cup. I biancoverdi hanno dovuto cedere il passo al Kilmarnock che si è imposto per una rete a zero. Nelle altre gare disputate, sono passati gli Hearts, che vincono 4-0 contro il Partick Thistle, e l’Hibernian, che batte il Raith.