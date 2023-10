LIVE – Italia-Brasile: preolimpico volley maschile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Brasile, partita della Pool A del torneo preolimpico di volley maschile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Ultima sfida di questo torneo per gli azzurri di Fefé De Giorgi, quella decisiva per la qualificazione ai prossimi Giochi. Giannelli e compagni vanno dunque a caccia di una grande prestazione per riuscire ad avere la meglio contro la formazione verdeoro, che vuole però festeggiare davanti al pubblico di casa. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 di domenica 8 ottobre al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Brasile del torneo preolimpico 2023 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

