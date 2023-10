Milan, Maignan replica a Zangrillo: “Il mio è stato un atto d’azzardo deplorevole, ma non ‘assassino'”

Dopo il fallo su Ekuban con conseguente espulsione di Mike Maignan nella gara tra Genoa e Milan, il portiere rossonero è stato attaccato dal presidente rossoblù Alberto Zangrillo, che lo ha accusato di ‘gesto assassino’. Ora l’estremo difensore rossonero, attraverso i propri profili social ha voluto replicare in maniera decisa al numero uno del Genoa: “Zangrillo, le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessuno caso ‘assassino’. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato”.