Francia-Bulgaria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Europei maschili volley 2023

Tutto pronto per Francia-Bulgaria, partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei maschili 2023 di volley, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. I transalpini allenati dall’italiano Andrea Giani, vincitori della Pool D, vanno a caccia di un altro successo per proseguire l’avventura continentale. Dall’altra parte della rete c’è la compagine bulgara di Plamen Konstantinov, quarta nel girone D e a caccia dell’impresa contro i campioni olimpici in carica. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 19.30 di venerdì 8 settembre al Palace of Culture and Sports di Varna, in Bulgaria. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Francia-Bulgaria degli Europei maschili 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Francia-Bulgaria degli ottavi di finale degli Europei maschili 2023 di volley sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.