Finale Italia-Iran oggi in tv: orario e diretta streaming Mondiali U21 volley maschile 2023

Tutto pronto per Italia-Iran, finale per l’oro dei Mondiali U21 di volley maschile 2023. Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, dopo aver battuto in quattro set la Bulgaria, tornano in campo per vincere anche l’atto conclusivo della rassegna iridata e difendere il titolo vinto due anni fa. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione iraniana, che ha invece battuto in semifinale l’Argentina. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 19.00 italiane di domenica 16 luglio a Manama, capitale del Bahrein. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale Italia-Iran dei Mondiali Under 21 di volley maschile 2023.

STREAMING E TV – La finale Italia-Iran dei Mondiali U21 di volley maschile 2023 sarà visibile in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube Volleyballworld, il canale ufficiale della FIVB (la Federazione internazionale di pallavolo). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.