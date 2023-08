Europei femminili volley 2023: l’Italia punta alle semifinali, ma contro la Francia serve di più

L’Italia di Davide Mazzanti torna in campo per giocarsi l’accesso alle semifinali degli Europei femminili 2023 di volley, . Italia contro Francia: un grande classico dello sport mondiale che si ripresenta e promette spettacolo tra due Paesi in grande rivalità. I precedenti nella pallavolo femminile sorridono decisamente al Bel Paese, che vanta 38 vittorie e solo 12 sconfitte su 50 incontri disputati. Sylla e compagne potranno contare anche sul tifo dei tanti italiani che riempiranno gli spalti del Palazzo Wanny di Firenze per l’ultima in casa delle azzurre in questa rassegna continentale. Semifinali e finali si svolgeranno infatti in Belgio, a Bruxelles, e la speranza è naturalmente che tra le prime quattro ci possa essere ancora una volta l’Italia.

Un obiettivo assolutamente alla portata, ma servirà qualcosa in più rispetto a quanto visto nell’ottavo di finale contro la Spagna. Le ragazze del Ct Mazzanti infatti, hanno sconfitto le iberiche in tre set (25-23, 25-22, 25-19), faticando però molto più di quanto suggerisca il punteggio. In particolare, è stata la ricezione a penalizzare le azzurre (39% di squadra di ricezione positiva) e proprio in questo fondamentale servirà uno sforzo maggiore. In questo senso, il libero azzurro Eleonora Fersino è un punto fermo insostituibile per l’Italia, che può contare anche su una Miriam Sylla semplicemente strepitosa in ogni fondamentale, che dimostra un picco di forma forse mai raggiunto in carriera. Servirà maggiore precisione anche in attacco (con Antropova ed Egonu pronte a darsi il cambio), ma soprattutto servirà limitare gli errori e mettere pressione dai nove metri.

L’Italia non deve commettere l’errore di sottovalutare la Francia, che finora non è riuscita ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità ma non starà certo a guardare. La squadra di Emile Rousseaux non ha esaltato nell’ottavo di finale contro la Romania, sconfitta in quattro set, faticando soprattutto con le percentuali in attacco e commettendo troppi errori al servizio (12). Ma ogni partita è a sé e la Francia, come l’Italia, ha sicuramente imparato dai propri errori per migliorarsi e scendere in campo più agguerrita che mai. Servirà quindi massima attenzione da parte delle azzurre per tenere a bada le francesi, che tenteranno l’impresa contro le campionesse d’Europa in carica per fare il pieno di entusiasmo in vista delle Olimpiadi casalinghe di Parigi 2024.

Aver incontrato finora avversarie sulla carta tecnicamente inferiori può aver paradossalmente un po’ penalizzato l’Italia dal punto di vista del gioco, ma “quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare“. Sylla e compagne sono pronte a lottare su ogni pallone anche in questa nuova sfida per confermarsi tra le migliori e continuare a sognare in grande. Non resta dunque che seguire l’ottavo di finale tra Italia e Francia di questi Europei femminili 2023 di volley, in programma alle ore 21.15 di martedì 29 agosto, per scoprire chi volerà a Bruxelles.