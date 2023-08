US Open 2023, Djokovic travolge Muller e tornerà numero 1 del ranking

Dominante, alla sua maniera, per un’ora e trentasei minuti di gioco. Per Novak Djokovic la sfida del primo turno degli US Open contro il francese Alexandre Muller è una pratica archiviata con comodità, dal sapore dolce della vetta più alta della classifica mondiale. Grazie alla vittoria 6-0 6-2 6-3, il serbo si assicura il ritorno al numero 1 del ranking e la sfida contro il numero 76 del mondo Bernabe Zapata Miralles alla prossima fase. L’avvio è già tutto un programma con un 6-0 in poco più di venti minuti. I giochi consecutivi vinti salgono a otto grazie al 2-0 che vede avanti Djokovic nel secondo set.

Muller prova a ritrovare certezze, tenendo il servizio a zero e accorciando le distanze con un break al sesto game. Di più non può fare. E il serbo strappa nuovamente il servizio al settimo, archiviando poi il set alla seconda palla utile. Nel terzo Muller migliora al servizio, assicurandosi tre game di fila a zero. L’equilibrio dura fino al settimo game. Qui Djokovic dà un’altra spallata ad un match mai in discussione, con due break di fila che valgono il 6-3 e il ritorno alla posizione numero 1. Adesso la sfida a Bernabe Zapata Miralles.

“Credo di aver trovato il giusto equilibrio sia fisicamente che mentalmente, e oggi ne è stata la prova. Sapevo che avrei dovuto aspettare molto per giocare, ma non mi importava perché attendevo questo momento da molto tempo – ha spiegato Djokovic in conferenza stampa -. Penso che il mio livello di gioco spieghi perfettamente quello che ho provato. Ho giocato un tennis impeccabile, soprattutto in primi due set. Siamo solo all’inizio, ma sono soddisfatto del mio livello”.