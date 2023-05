Calendario Week 1 VNL femminile 2023: programma, orari e diretta tv volley

Il calendario della Week 1 della fase preliminare di Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023, in programma tra martedì 30 e domenica 4 giugno: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. La competizione internazionale riparte da Antalya (Turchia) e Nagoya (Giappone), dove si svolgeranno rispettivamente la Pool 1 e 2 di questa prima settimana. L’Italia di Davide Mazzanti, detentrice del titolo, giocherà in Turchia contro le padrone di casa allenate dal neoarrivato Daniele Santarelli, la Polonia di Stefano Lavarini, ma anche Stati Uniti e Tailandia.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, mentre le partite dell’Italia godranno della copertura televisiva sui canali Sky Sport. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della Week 1 di VNL femminile 2023 con gli orari italiani e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario Week 1 VNL femminile 2023

Orari italiani

MARTEDI’ 30 MAGGIO

9.10 Germania-Olanda (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

12.40 Giappone-Repubblica Dominicana (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

16.00 Italia-Tailandia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

19.00 Polonia-Canada (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO

8.00 Croazia-Bulgaria (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

11.00 Cina-Brasile (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

16.00 Serbia-Usa (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

19.00 Corea del Sud-Turchia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

GIOVEDI’ 1 GIUGNO

5.00 Croazia-Germania (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

8.00 Bulgaria-Repubblica Dominicana (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

11.00 Brasile-Olanda (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

13.00 Canada-Tailandia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

16.00 Polonia-Italia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

19.00 Turchia-Serbia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

VENERDI’ 2 GIUGNO

6.10 Cina-Germania (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

9.10 Repubblica Dominicana-Olanda (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

12.40 Croazia-Giappone (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

13.00 Tailandia-Polonia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

16.00 Canada-Corea del Sud (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

19.00 Usa-Italia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

SABATO 3 GIUGNO

5.40 Brasile-Repubblica Dominicana (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

8.40 Cina-Olanda (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

12.10 Bulgaria-Giappone (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

13.00 Polonia-Serbia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

16.00 Usa-Corea del Sud (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

19.00 Turchia-Italia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

DOMENICA 4 GIUGNO

5.40 Croazia-Brasile (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

8.40 Germania-Bulgaria (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

12.10 Giappone-Cina (Pool 2 – Nagoya, Giappone) – Diretta volleyballworld.tv

13.00 Tailandia-Corea del Sud (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

16.00 Canada-Serbia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv

19.00 Usa-Turchia (Pool 1 – Antalya, Turchia) – Diretta volleyballworld.tv