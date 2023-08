Mountain Bike, Mondiali Glasgow 2023: Van der Poel si ritira dopo una caduta nel cross country (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 36

Niente titolo mondiale in tre discipline differenti nella stessa stagione per Mathieu Van der Poel. Il fenomeno olandese, impegnato nel cross country di mountain bike a Glasgow, è infatti caduto e ha deciso di ritirarsi. Fatale una curva che ha visto la ruota anteriore perdere aderenza con la ghiaia. Non si segnalano però infortuni gravi per l’olandese che dovrà quindi partecipare ad altre gare per sperare di ottenere il suo pass per Parigi 2024 nella disciplina. Peraltro già due anni fa nel cross country l’olandese finì a terra dopo dieci minuti durante le Olimpiadi di Tokyo.