Arnaldi-Moutet in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Cincinnati 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Matteo Arnaldi e Corentin Moutet, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati. Il giovane tennista ligure è reduce da un ottimo torneo giocato a Montreal e ora cerca di ripetersi anche in questo secondo appuntamento che precede gli Us Open. L’esordio è contro il talentuoso francese in un match che potrebbe rivelarsi piuttosto equilibrato. Il transalpino in Canada non era invece riuscito a superare il tabellone cadetto, cedendo al secondo turno contro Taro Daniel. Il match avrà inizio alle ore 16:00 italiane. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.