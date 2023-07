Mountain bike, Mondiali Glasgow 2023: il calendario completo, programma e orari delle gare

Il calendario delle gare di mountain bike ai Mondiali di Glasgow 2023, prima storica edizione della rassegna iridata che riunisce in un’unica manifestazione tutte le principali discipline legate al ciclismo. In pochi giorni la Scozia sarà quindi un condensato di ciclismo su strada, ciclismo su pista, BMX e appunto MTB, le cui gare andranno in scena in contesti di elevato profilo sia tecnico che naturalistico. Le prove di cross-country infatti si disputeranno a Glentress Forest, mentre le gare di downhill avranno come teatro Fort William. Di seguito il calendario dettagliato delle competizioni previste, con l’evento iridato che sarà trasmesso da Eurosport, Discovery+ e RaiSport con un palinsesto ancora da confermare.

MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB

Il calendario dei Mondiali 2023 di mountain bike (ORARI ITALIANI)

Giovedì 3 agosto

17:30 Downhill Qualificazioni uomini e donne junior

Venerdì 4 agosto

13:00 Downhill qualificazioni uomini e donne Elite

15:30 Downhill Finali uomini e donne junior

Sabato 5 agosto

13:30 Downhill Finali uomini e donne Elite

Domenica 6 agosto

10:00 Cross Country uomini e donne Elite

Martedì 8 agosto

11:15 qualificazioni short track cross country donne Elite

12:30 qualificazioni short track cross country uomini Elite

Mercoledì 9 agosto

13:30 Team Relay

Giovedì 10 agosto

13:00 Finali cross country donne junior

15:00 Finali cross country uomini junior

18:45 Finali short track cross country uomini e donne Elite

Venerdì 11 agosto

12:30 cross country uomini Under 23 distanza olimpica

16:30 cross country donne Under 23 distanza olimpica

Sabato 12 agosto

12:30 cross country donne Elite distanza olimpica

16:30 cross country uomini Elite distanza olimpica