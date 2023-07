Errani-Hibino in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Praga 2023

Sara Errani affronterà Nao Hibino al primo turno del torneo WTA 250 di Praga 2023, evento in programma dal 31 luglio al 6 agosto sul cemento ceco. La tennista azzurra torna in campo dopo la severa sconfitta subita all’esordio a Palermo e proverà a farsi strada nel torneo in Repubblica Ceca. Al primo turno se la vedrà contro la giapponese Hibino, ripescata in tabellone come lucky loser dopo la sconfitta all’ultimo turno di qualificazioni. Tra le due non ci sono precedenti.

Errani e Hibino scenderanno in campo lunedì 31 luglio come secondo match sul Court 1 dalle 11.00 (Korpatsch-Tomova). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo ceco garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.