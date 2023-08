Mountain bike, Mondiali Glasgow 2023: Braidot punta dell’Italia, occhio puntato anche a Parigi 2024

Anche la mountain bike è tra le discipline protagoniste dei Mondiali di Glasgow 2023, che per la prima volta nella storia riunisce sotto un’unica manifestazione iridata tutto l’ambiente del ciclismo. Grande attesa per le prove di cross-country, che insieme a short track e downhill comporranno il calendario delle gare in Scozia. Spettacolo garantito anche dalle location degli eventi, con Glentress Forest e Fort William che promettono scorci mozzafiato. La spedizione italiana arriverà a Glasgow con fiducia, visto i risultati delle ultime settimane e la condizione messa in mostra dagli esponenti di punta del movimento. Gli occhi sono ovviamente tutti per Luca Braidot, bronzo mondiale in carica e terzo anche ai recenti Giochi Europei di Cracovia. Fresco di vittoria al Campionato Italiano di Maser, l’azzurro nelle ultime dichiarazioni si è apertamente dichiarato pronto a un altro assalto al podio iridato. E chissà che non possa provarci anche la campionessa italiana Martina Berta, capace nelle scorse settimane di chiudere al secondo posto la tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole.

MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB

Attenzione però anche alle carte olimpiche per Parigi 2024. I Mondiali di Glasgow infatti assegneranno anche alcuni pass per i Giochi dell’anno prossimo sia nelle gare Elite che in quelle Under 23. Inoltre i punti conquistati in terra scozzese potrebbero rivelarsi pesanti anche per il ranking olimpico, che prenderà in considerazione risultati ottenuti tra il 7 maggio 2022 e il 26 maggio 2024 e assegnerà la maggior parte dei posti dedicati alla mountain bike alle Olimpiadi parigine.

OLIMPIADI PARIGI 2024, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONE MOUNTAIN BIKE: COME FUNZIONA