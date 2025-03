Golden State sempre più dentro la zona playoff a Ovest. I Warriors dominano Sacramento in casa 130-104. Solamente 11 punti per Steph Curry, che però tocca quota 4000 triple in carriera. Classifica condotta in totale solitaria dal 37enne di Akron, che guarda dall’altro James Harden, 2° a 3127, e Ray Allen, 3° a 2973. Quarto, e terzo dei giocatori in attività, Damian Lillard con 2794 triple. Segue Klay Thomspon con 2667. Nonostante un Curry non perfetto, Golden State mette in fila la sesta vittoria, nona nelle ultime dieci, grazie ai 23 punti di Draymond Green e ai 18 di Jonathan Kuminga. Kings al terzo ko consecutivo. Solido DeMar DeRozan (23+5+7). L’assenza di Domantas Sabonis inizia a farsi sentire. Non c’è LeBron James e i Los Angeles Lakers cadono 126-106 a Milwaukee. Miglior prestazione in canotta gialloviola per Luka Doncic, che realizza quasi la metà dei punti dei suoi mettendo a segno 45 punti (14/27 dal campo e 7/13 da tre) e 11 rimbalzi in 36 minuti sul parquet. Soli tre giocatori in doppia cifra per la franchigia californiana. 28 punti per Austin Reaver e 10 per Dalton Knecht. Buona prova corale dei Bucks con i 24 punti di Giannis Antetokounmpo e i 23 di Brook Lopez. 22 a testa per Damian Lillard e Kevin Porter Jr.

Nelle altre partite

Orlando passeggia in casa di New Orleans. 113-93 per i Magic, trascinati dai 34 punti, con 11 rimbalzi e 4 assist, di Paolo Banchero. Gli fa eco Franz Wagner con 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. 12 punti a testa per Cory Joseph e Kentavious Caldwell-Pope. Seconda vittoria nelle ultime tre per Orlando, che nelle ultime dieci ne ha vinte solamente tre. Zion Williamson alla sirena con 20 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, ma arriva il quinto ko nelle ultime sei per i Pelicans. Washington sorprende Detroit in trasferta 129-125. Partita punto a punto con i Pistons che si trovavano sopra di uno (125-124) a un minuto dalla fine. Nell’ultimo giro di orologio arrivato il canestro di Alexandre Sarr e i liberi di Carlton Carrington e Marcus Smart e i Wizard centrando la terza vittorie nelle ultime cinque uscite. Detroit che interrompe la striscia di due vittorie in fila, nonostante i 38 punti con 10 assist dell’incontenibile Cade Cunningham. Chicago batte Brooklyn 116-110. Sponda Bulls, 31 punti per Coby White e 18+9+3 per Kevin Huerter. Fuori Josh Giddey, Lonzo Ball e Ayo Dosunmu. Per i Nets, bene Cam Thomas (24+6+10) e Nic Claxton (18+14+5).

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 55-10 Boston Celtics 47-18 New York Knicks 41-23 Milwaukee Bucks 37-28 Indiana Pacers 36-28 Detroit Pistons 37-30 Atlanta Hawks 31-34 Orlando Magic 31-36 Miami Heat 29-35 Chicago Bulls 28-38 Brooklyn Nets 22-44 Philadelphia 76ers 22-42 Toronto Raptors 22-43 Charlotte Hornets 16-48 Washington Wizards 14-51

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 53-12 Denver Nuggets 42-23 Los Angeles Lakers 40-24 Memphis Grizzlies 41-24 Houston Rockets 40-25 Golden State Warriors 38-28 Minnesota Timberwolves 37-29 Los Angeles Clippers 35-30 Sacramento Kings 33-32 Dallas Mavericks 33-33 Phoenix Suns 30-35 Portland Trail Blazers 28-38 San Antonio Spurs 26-37 New Orleans Pelicans 18-49 Utah Jazz 15-50

I risultati della notte

Detroit Pistons – Washington Wizards 125-129

Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 126-106

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 116-110

New Orleans Pelicans – Orlando Magic 93-113

Golden State Warriors – Sacramento Kings 130-104