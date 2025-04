Valentino Rossi fa impazzire la MotoGP: arriva l’ammissione che riguarda il Dottore e che può coinvolgere anche Marc Marquez

La MotoGP è stata il suo regno e resta ancora il suo regno. Valentino Rossi non molla la classe regina, continua ad essere riferimento del motociclismo, il suo nome aleggia nel paddock come se nulla fosse cambiato negli ultimi anni.

Questione di ‘peso’, parliamo pur sempre di un nove volte campione del mondo che ha fatto la storia di questo sport, ma anche di presenza: la VR46 è uno dei team che sta facendo meglio in questo inizio di campionato, con già due podi conquistati da una squadra che, con il passaggio in Yamaha di Pramac, è diventata il primo team satellite della Ducati.

Morbidelli e Di Giannantonio proveranno a ripetersi anche in Qatar, anche se sulla loro testa aleggia una spada di Damocle. Da giorni, infatti, si parla delle mosse di Valentino Rossi per portare nel team quello che può essere visto come il rivale di Marc Marquez per il futuro: Pedro Acosta. Attualmente in KTM, team che però non attraversa un momento particolarmente felice, lo spagnolo campione in Moto3 e Moto2 è indicato come possibile pilota della VR46 il prossimo anno.

Una scelta che Rossi farebbe proprio per contrastare il dominio di Marquez con il pilota che più di tutti è indicato come il campione del futuro.

Rossi, senti Acosta: “Con Valentino rapporto buono”

Proprio Pedro Acosta ha parlato anche di Valentino Rossi nelle dichiarazioni che precedono il Gp del Qatar che si terrà questo weekend, quarto appuntamento del motomondiale.

Il giovane spagnolo ha affermato, infatti: “La mia relazione con Rossi è sempre stata abbastanza buona. La mia prima stagione nel campionato ha coinciso con la sua ultima“. Un rapporto che va anche oltre il motomondiale: “Ogni anno partecipo alla gara nella sua ranch. È divertente, abbiamo un rapporto buono e aperto“. Parole che sanno dunque di apertura in vista di un possibile passaggio nel team VR46 in futuro, anche se lo stesso Acosta ha anche ammesso che lasciare KTM “sarebbe difficile” perché dopo sette anni insieme si è creato un rapporto di “molto personale“.

Un moto però poco competitiva, come quella attuale, renderebbe facile il divorzio. Così l’eventuale passaggio in Vr46 potrebbe rappresentare l’ennesima sfida tra Valentino Rossi e Marc Marquez, due che di smetterla di sentirsi rivali non ne hanno proprio voglia.