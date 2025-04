Il Milan batte l’Udinese 4-0 alla Dacia Arena e si porta a 51 punti, ad una lunghezza dalla Fiorentina. Al 42′ Leao apre le marcature con un gran destro dal limite dell’area. Nel finale di primo tempo è Pavlovic a realizzare il raddoppio con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pulisic. Nella ripresa la storia non cambia. Anzi, al 74′ Theo Hernandez sfonda sulla sinistra e batte Okoye con un gran sinistro sotto la traversa. A completare l’opera è Reijnders che all’81’ sfrutta un assist di Leao e realizza il poker definitivo.

LE PAGELLE DI UDINESE-MILAN

UDINESE

Okoye 5.5

Può far poco per evitare le quattro reti

Kristensen 4.5

Qualche malinteso e sbavatura. Soffre contro la superpotenza milanista rappresentata da Leao e Theo Hernandez (76′ Pafundi sv)

Bijol 4.5

Ha grosse responsabilità. Sul gol del 2-0 si fa sovrastare da Pavlovic in area piccola e anche nell’azione dell’1-0 poteva leggere il pericolo al limite dell’area in modo diverso. Beffato da Abraham nella ripartenza che porta al 3-0 di Theo Hernandez

Solet 6

L’unico a non sbandare nella difesa friulana, ma anche l’ex Salisburgo commette qualche sbavatura palla al piede. Il coraggio nell’impostazione e nel tiro vale la sufficienza piena

Ehizibue 5

Troppo compassato nello scalare su Leao nell’azione dell’1-0. Quando si accorge del pericolo, è troppo tardi

Lovric 5.5

Non tira indietro la gamba, ma sui duelli non riesce ad essere vincitore (65′ Iker Bravo 6 Offre qualche spunto interessante)

Karlstrom 5

Ha vissuto serate migliori: qualche incursione e poco altro

Ekkelenkamp 5

Al 33′ ha la palla per far male, ma il suo tiro viene deviato. Pochi lampi (76′ Payero sv)

Kamara 5

Non incide tra le linee (65′ Rui Modesto 5.5 Parte bene, cala col passare dei minuti)

Atta 6

Senza Thauvin, tocca a lui agire a supporto di Lucca. La qualità è diversa, ma il jolly friulano sa inserirsi bene: ci prova in due occasioni senza fortuna

Lucca 5

Sbatte contro la difesa a tre rossonera. Poco lucido in area con i pochi palloni giocabili che ha sui piedi (83′ Pizarro sv)

MILAN

Maignan 6

Uno scontro con Jimenez mette fine ad una partita di ordinaria amministrazione. Trauma cranico la prima diagnosi (55′ Sportiello 6 Pochi pericoli nel finale)

Tomori 7

Non sbaglia nulla. Copre bene la profondità e difende bene in area e nelle preventive. Promosso a pieni voti nel nuovo modulo

Gabbia 6.5

Prende in consegna Lucca e gli lascia le briciole

Pavlovic 7

Svetta in area piccola e segna il suo secondo gol stagionale. Fa buona guardia in difesa

Jimenez 6.5

Non ha l’esplosività di Theo, ma sulla fascia offre spinta e pulizia tecnica

Reijnders 7

Ha una grande occasione in avvio di gioco, ma Okoye riesce a murarlo. Va vicino alla rete anche al 68′, ma il suo destro non gira abbastanza. Il miglior milanista della stagione è sempre nel vivo del gioco e rappresenta una spina nel fianco per la difesa friulana. Nel finale quindi il gol della doppia cifra in campionato è meritatissimo

Fofana 7

È tra gli uomini più in forma della squadra e si vede. Corre per due e aggiunge dinamismo in un settore di campo dove l’Udinese spesso vince tanti duelli. Lucido nel servire Leao nell’azione dell’1-0



Theo Hernandez 7

Ad Udine si è rivista la miglior versione della fascia sinistra milanista. Bellissimo il gol del 3-0

Pulisic 6.5

L’ottavo assist in campionato arriva da corner. Slitta però l’appuntamento con la doppia cifra di gol. Cerca più volte la profondità e aggiunge pulizia nelle uscite palla

Jovic 6

Lascia la scena ad altri. Si limita a lottare con i difensori avversari (73′ Abraham 7 Sta benissimo: entra e mette lo zampino sul terzo e quarto gol. Prima con l’assist che fa volare Theo Hernandez. Poi con un’apertura perfetta per Leao prima del poker di Reijnders)

Leao 7.5

Bellissimo il gol dell’1-0, ma è bello anche tutto il resto: i dribbling continui su Kristensen e l’assist al bacio per Reijnders (83′ Terracciano sv)