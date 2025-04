A Bratislava, in Slovacchia, proseguono i Campionati Europei Senior di lotta. La giornata odierna ha aperto le danze alle gare di lotta greco-romana, disciplina che sarà protagonista anche dei prossimi giorni. L’Italia ha visto in gara un solo atleta azzurro: Danila Sotnikov, che vanta un palmares di rilievo in campo continentale, con un bronzo ottenuto nella rassegna del 2024 e un argento risalente agli Europei 2022. L’italiano, in gara nella categoria dei 130 kg, ha debuttato contro il finlandese Konsta Maeenpaeae, vincendo con un netto 5-1. Sotnikov si è fermato ai quarti di finale, con l’ostico russo Sergei Semenov che ha avuto la meglio con un deciso 4-0. Semenov ha raggiunto la finale oro, permettendo al lottatore azzurro di accedere ai ripescaggi e tornare in gara.

Sotnikov tornerà dunque in azione domani mattina. L’italiano è chiamato a salire sulla materassina per affrontare l’ungherese Darius Vitnek, anche lui fermato da Semenov. Il vincitore tra i due avrà accesso alla finale bronzo, in programma per il tardo pomeriggio. La giornata di domani vedrà inoltre protagonisti altri tre italiani. Tommaso Bosi sarà infatti impegnato nei 60 kg, Luca Dariozzi gareggerà negli 82 kg e Nikoloz Kakhelashvili parteciperà ai 97 kg.

LOTTA, EUROPEI – IL PROGRAMMA

La giornata di domani si aprirà alle 10:30 con le qualificazioni di diverse categorie. A rompere il ghiaccio saranno i 60 kg, seguiti dai 67, 72, 82 e 92. In contemporanea, andranno in scena i ripescaggi per i 55, 63, 77, 87 e 130 kg. Le semifinali dei 60, 67, 72, 82 e 97 kg avranno luogo nel pomeriggio, tra le 16:45 e le 17:45. Infine, chiuderanno la giornata le finali dei 55, 63, 77, 87 e 130 kg.

12 aprile

10.30-14.30 Qualificazioni greco-romana 60-67-72-82-97 kg

10.30-14.30 Ripescaggi greco-romana 55-63-77-87-130 kg

16.45-17.45 Semifinali greco-romana 60-67-72-82-97 kg

18.00-21.00 Finali greco-romana 55-63-77-87-130 kg

13 aprile

15.00-16.30 Ripescaggi greco-romana 60-67-72-82-97 kg

17.00-20.00 Finali greco-romana 60-67-72-82-97 kg

La carriera di Danila Sotnikov

Danila Sotnikov, classe 1993, compete sotto la bandiera italiana dal 2022, dopo aver gareggiato con la nazionalità russa fino al 2020. Nel 2022 ha collezionato la sua prima medaglia, ottenendo il secondo posto nella categoria 130 kg negli Europei di Budapest. Due anni più tardi, nel 2024, è tornato sul podio della rassegna continentale sempre nei 130 kg agli Europei di Bucarest.