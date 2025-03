Chiusa con i Mondiali di Nanchino una stagione indoor che ha regalato enormi soddisfazioni all’Italia, il calendario internazionale dell’atletica inizia a virare verso i grandi appuntamenti all’aperto. La manifestazione iridata di Tokyo è ancora lontana diversi mesi, ma nel frattempo ci sarà la Wanda Diamond League a offrire spunti ed emozioni a non finire in questo periodo. Il culmine, per gli appassionati italiani, non può che coincidere con lo storico Golden Gala Pietro Mennea, che quest’anno torna nel mese di giugno, venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico. E a poco più di due mesi iniziano ad arrivare i primi annunci, che si susseguiranno nel corso delle prossime settimane di avvicinamento all’evento.

FURLANI SFIDA ANCORA TENTOGLOU

Non si può che partire dalla fresca medaglia d’oro mondiale del santo in lungo Mattia Furlani, che sfiderà ancora una volta Miltiadis Tentoglou sulla pedana della Capitale. “Dopo l’oro mondiale si riparte con la stagione all’aperto – le parole del saltatore azzurro – Vi aspetto tutti al Golden Gala, andiamo all’Olimpico per sognare!”.

Una crescita costante, quella del giovane talento italiano, che tornerà a Roma a un anno di distanza dagli Europei che lo scorso anno lo videro conquistare la medaglia d’argento con il record del mondo U20 di 8,38 proprio alle spalle del fenomeno greco. In quell’occasionee Tentoglou fece il suo primato personale di 8,65 per prendersi il primo gradino del podio.

BATTOCLETTI TORNA A ROMA DOPO I DUE ORI EUROPEI

Un’altra grande e attesa protagonista non può che essere Nadia Battocletti, che in questo stadio nel 2024 ha dominato i Campionati Europei con una storica doppietta davanti al pubblico di casa. Fu in qualche modo il preambolo di quanto poi visto ai Giochi Olimpici, dove la trentina si è superata con una straordinaria medaglia d’argento nei 10000 dopo il quarto posto nei 5000. A trionfare a Parigi in entrambe le gare in questione fu Beatrice Chebet, altro nome annunciato per l’edizione n. 45 del principale meeting italiano che anche quest’anno porterà le stelle dell’atletica al Foro Italico per una notte indimenticabile. Dopo una straordinaria stagione ricca di vittorie anche nel cross, c’è curiosità di rivedere di nuovo in pista Nadia.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

Sulla piattaforma TicketOne sono già in vendita i biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea del 6 giugno con prezzi da 10 a 50 euro e riduzioni per gli under 16. Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro). Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro). Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro). Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro). Curve e distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro).