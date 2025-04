Arriva il grazie più sentito per Valentino Rossi: fatica a trattenere le lacrime, emozione pura in MotoGP

Emozione pura, un grazie partito dal cuore e arrivato dritto al cuore. C’è anche lo zampino di Valentino Rossi nella vittoria di Pecco Bagnaia in MotoGP, un ritorno al successo che ha emozionato il pilota piemontese.

Tante le critiche ricevute dopo le prime due gare, finite comunque sempre in top quattro. Tante le perplessità per la sua reazione all’arrivo di Marc Marquez come compagno di scuderia. Si diceva che il piemontese avesse accusato la pressione di un rivale tanto forte, che non fosse più in grado di gestire la Ducati e la concorrenza. Insomma, se ne sono dette di cotte e di crude, tanto che anche un tipo pacato come Bagnaia dopo aver tagliato il traguardo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Vittoria dedicata a chi ha parlato male di lui, ma non soltanto perché Bagnaia ad Austin ci ha messo il cuore ed allora le dediche vanno fatte con il cuore e l’amore più che la rabbia. Così, dopo i messaggi piccati a chi ha dimostrato di non credere in lui, ecco i messaggi d’affetto verso chi, invece, in lui ha fatto capire di credere davvero e lo ha anche aiutato ad uscire dal periodo di crisi.

Valentino Rossi, il grazie più bello: Bagnaia emoziona

Amici come Valentino Rossi a cui ha dedicato un sentito grazie dopo il trionfo. D’altronde il Dottore lo ha lanciato con la sua Academy nella classe regina ed è da lui che è tornato ora che aveva un po’ di difficoltà.

Rossi e Bagnaia al Ranch, insieme ad altri amici e piloti. È accaduto il weekend precedente la gara e lo stesso vice-campione del mondo ha rivelato di aver accolto con piacere alcuni consigli da chi il Mondiale lo ha vinto otto volte. Consigli subito messi in pratica negli Stati Uniti e risultati vincente. “Rossi non sbaglia mai” ha detto Bagnaia prima della gara ed una volta tagliato il traguardo ha voluto rivolgergli un ringraziamento speciale, faticando anche a trattenere l’emozione per la gioia della vittoria.

“Sono felicissimo, ho perso la voce per quanto ho urlato nell’ultimo giro. È fantastico tornare a vincere dopo un periodo complicato“. Una gioia da condividere con chi non lo ha mai abbandonato: Valentino Rossi, ma anche Gianluca e Carlo. Perché i veri amici si vedono nel momento del bisogno ed è giusto poi ricordarli quando c’è da festeggiare.