Per Valentino Rossi torna di moda la Formula 1, ipotesi che ha sempre fatto capolino nella sua carriera: la sorpresa è pazzesca

Ha coltivato il sogno a lungo, per qualche anno sembrava davvero che potesse diventare realtà. Valentino Rossi in Formula 1 è una suggestione che è stata molto vicina a tramutarsi in qualcosa di concreto. Il Dottore al volante di una Ferrari, l’abbinamento che avrebbe fatto esplodere l’entusiasmo di Maranello, forse ancora di più di quanto accaduto con Lewis Hamilton.

Diversi i test fatti dall’ex pilota di MotoGP quando era ancora il re delle due ruote. I tempi non erano neanche male, tanto che si racconta anche di uno Schumacher impressionato dalla capacità di Rossi al volante. Alla fine poi non se n’è fatto più niente, anche se Rossi è tornato anche anni dopo a correre con una vettura di F1: la Mercedes in uno scambio iconico che ha visto Hamilton salire sulla sua Yamaha.

Ora per Valentino si torna a parlare di Formula 1, ma questa volta con un significa diverso. Mentre è in attesa della prossima gara del Wec (prevista ad aprile ad Imola), il Dottore si è concesso una giornata di relax ovviamente in pista e si è fatto accompagnare proprio da un pilota di F1: Kimi Antonelli.

Valentino Rossi e Antonelli in kart: aria di F1

Appuntamento nella pista di Go Kart di Migliaro, all’interno dell’Acquapark presente nella frazione di Fiscaglia. I due sono arrivati in gran segreto e in segreto hanno trascorso una giornata sui kart, sfidandosi in pista.

Una giornata di relax e divertimento per i due piloti quella di mercoledì 26 marzo, non la prima volta che decidono di trascorrere qualche ora insieme sulla pista in provincia di Ferrara. Una seduta di allenamento alternata ad un pranzo insieme, senza i curiosi intorno a rovinare l’atmosfera di relax. “Fantastica giornata di allenamento con Valentino Rossi e Kimi Antonelli all’Acquapark di Migliaro… Sempre al Top!” la frase che ha pubblicato il giorno dopo Nicola Barbi, titolare della struttura.

Per Antonelli l’occasione per tenersi allenato approfittando della pausa del Mondiale di F1 che nel primo weekend di aprile sarà in Giappone per il terzo Gp dell’anno. Per il giovane italiano, approdato in Mercedes al posto di Hamilton, le prime due gare hanno portato ad un quarto e un ottavo posto, piazzamenti di tutto rispetto per un rookie al suo debutto in F1.