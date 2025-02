La Juventus appare in ripresa dopo la convincente vittoria contro l’Empoli che ha certificato l’importanza del nuovo innesto Kolo Muani. Non saranno contenti i tifosi però, perché il blitz di Mendes a Torino non lascia ben sperare per Yildiz.

Il colpo Kolo Muani sembra essere il più azzeccato della stagione bianconera, che ha dovuto fare i conti con molti flop dopo la campagna acquisti di luglio. Dopo una serie di risultati discutibili, Thiago Motta è riuscito a recuperare una partita, quella con l’Empoli, che era cominciata con il solito leitmotiv: Juventus sotto dopo pochi minuti dal fischio d’inizio.

A soli 19 anni Kenan Yildiz è stato uno dei migliori in campo nella gara contro i toscani, anche se la sua sostituzione in favore di Vlahovic ha inizialmente fatto discutere. Poi il serbo ha timbrato il cartellino dando di fatto ragione al mister, che può tirare un sospiro di sollievo in attesa della sfida di stasera in casa del Como. Il mercato è chiuso ma le preoccupazioni per i tifosi juventini non mancano, dal momento che Jorge Mendes è sbarcato a Torino e si è incontrato con i genitori di Yildiz: il talentino turco è ovviamente sulla bocca di tutti.

Juventus, Tacchinardi sicuro: “Via per 150 milioni”

Le voci di mercato nei riguardi del diciannovenne turco si sono rincorse negli ultimi giorni, mettendo il fantasista al centro di trattative che tuttavia non sono mai esistite. La Juventus infatti, ha più volte dichiarato il ragazzo incedibile e lo ha praticamente identificato come perno del progetto bianconero per il futuro. Sarebbe alquanto spregiudicato cedere un giocatore del suo talento, come ha evidenziato Alessio Tacchinardi durante una trasmissione de “Il Bianconero”: “Lo vendi a 80 milioni e magari tra due anni vince il Pallone d’Oro, ma stiamo scherzando?”.

L’ex centrocampista bianconero non ne vuole sapere di privarsi di un calciatore come Yildiz, anche perché viste le valutazioni di molti calciatori dal grande calibro il turco dovrebbe essere ceduto per cifre astronomiche: “Io lo cederei solo a 150 milioni. Non ha paura di niente, ha palle e personalità. Se l’Atalanta cede Lookman quanto prendono, 70 milioni? Yildiz sta acquisendo la personalità di trascinare la squadra: la Juve era in grande difficoltà mentale contro l’Empoli, speriamo sia la ripartenza”. In molti auspicano che l’incontro a cena tra Jorge Mendes e i genitori di Yildiz, attuali procuratori, sia stato solo un meeting informale o semplicemente un tentativo del noto manager di accaparrarsi un talento da 150 milioni.