MotoGP: l’ultima volta è accaduto ad aprile 2024, quando giunse alle spalle dell’odiato Marc Marquez

Valentino Rossi ce lo immaginiamo soddisfatto per il risultato. Felice per come sia andata a finire la gara, del resto l’obiettivo di questo Mondiale è proprio quello di fare più punti e podi possibili.

Il ‘Dottore’ vuole che ci sia una crescita palpabile del suo VR46 Racing, diventato il satellite della Ducati che è in assoluto il team più forte dell’intero motomondiale, come stiamo vedendo in MotoGP con il dominio incontrastato di Marc Marquez.

Odiatissimo da Rossi, lo spagnolo ha vinto anche il GP d’Argentina dopo il successo all’esordio in Thailandia. E ancora una volta mettendosi dietro suo fratello Alex.

Se a Buriram l’ultimo gradino del podio se l’era preso il suo compagno di team, Pecco Bagnaia, a Termas de Rio Hondo terzo è arrivato Franco Morbidelli, prodotto dell’Academy di Valentino e da quest’anno pilota VR46.

Tornato finalmente in grande forma un anno dopo la brutta caduta a Portimao, ecco che per Morbidelli il terzo posto rappresenta un risultato tutt’altro che banale. Anzi, ben augurante per il prosieguo della stagione. Basti pensare che non saliva sul podio dalla bellezza di quattro anni e da ben 75 Gran premi.

Morbidelli sul podio dopo 4 anni: “Ma siamo ancora lontanti”

A ‘Sky Sport’, nel dopo gara, il classe ’94 romano non ha nascosto la sua soddisfazione, volando basso allo stesso tempo: “Sono stati quattro anni complicati e adesso siamo tornati. Sarà bello rimanerci. Doveva essere l’anno scorso l’anno della rinascita, però nel momento in cui pensavamo che l’incubo fosse finito, siamo sprofondati ancora più giù.

“Quest’anno siamo in forma, ma siamo ancora lontani. Dobbiamo migliorare la qualifica – ha sottolineato – Ci sono delle cose su cui lavorare e vedremo di sistemarle di più ad Austin. Le Ducati ufficiali sono molto simili come si può vedere dalle prestazioni, ma sono andato molto forte quando mi sono ritrovato con il pacchetto identico all’anno prima”.

CLASSIFICA PILOTI MONDIALE MOTGP: Marc Marquez 74 punti, Alex Marquez 58, Pecco Bagnaia 43, Franco Morbidelli 37, Johann Zarco 25, Fabio Di Giannantonio 22, Brad Binder 19, Ai Ogura 17, Marco Bezzecchi 14, Pedro Acosta 13, Joan Mir 10, Luca Marini 10, Jack Miller 8, Enea Bastianini 7, Fabio Quartararo 6, Alex Rins 5, Maverick Vinales 4, Fermin Aldeguer 3, Miguel Oliveira 2, Raul Fernandez 1, Somkiat Chantra 0 Lorenzo Savadori 0.

VR46 Racing Team, sul podio un anno dopo

È stato un weekend positivo per il team di Valentino Rossi, che torna sul podio in MotoGP quasi un anno dopo l’ultima volta. Avvenuta precisamente a Jerez, nell’aprile 2024, con Marco Bezzecchi (ora all’Aprilia) che giunse secondo alle spalle di Marc Marquez. Terzo Martin, poi laureatosi campione del mondo.