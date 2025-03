Una vittoria e due sconfitte, questo il bilancio per l’Italtennis al primo turno del Miami Open 2025, il secondo dei due ‘1000’ sul cemento nordamericano. Solamente Lucia Bronzetti riesce a raggiungere Jasmine Paolini (esentata dal primo turno), con Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini costrette invece a salutare la Florida.

Ottimo debutto per Bronzetti

Prosegue la positiva trasferta nordamericana di Lucia Bronzetti, che dopo il terzo turno raggiunto a Indian Wells parte bene anche in Florida, con una bella affermazione con lo score di 6-4 6-3 sull’iberica Jessica Bouzas Maneiro, n°58 della classifica WTA. Un match certamente caratterizzato dai numerosi errori della spagnola, ma con Lucia però sempre in grado di rispondere presente in quei momenti in cui l’avversaria sembrava prendere fiducia.

Nel primo set l’allieva di Francesco Piccari ha recuperato bene dopo un inizio sfavorevole, riuscendo a piazzare un parziale di quattro games a zero dal 3-1 in favore di Bouzas Maneiro per portarsi sul 5-3 e poi chiudere la frazione per 6-4. Secondo set che si sviluppa invece in maniera diversa, con la tennista italiana che prende subito il largo con un doppio break che le vale il 3-0 “pesante”. La spagnola recupera uno dei due turni di servizio, ma il suo tentativo di rimonta si ferma qui, perché l’altro break Bronzetti riesce a conservarlo fino al 5-3 per poi chiudere in risposta al primo match point utile. Per Lucia ora secondo turno difficile ma non impossibile contro una Maria Sakkari ben lonta dai fasti di un tempo e ora N°51 del ranking.

Altro ko per Cocciaretto, passa Cirstea

Ancora una sconfitta per Elisabetta Cocciaretto in un inizio di 2025 senz’altro complicato sotto il piano dei risultati. Per la marchigiana, che finora ha vinto soltanto tre partite in questi primi due mesi e mezzo di stagione, è arrivato il ko con Sorana Cirstea mediante il punteggio di 6-3 7-6(5). Un primo set in cui l’azzurra non sfrutta tre palle break nel suo primo game di risposta che si riveleranno poi essere anche le uniche concesse dalla rumena nel corso di un parziale che si chiude con due turni di servizio persi invece dalla nostra giocatrice.

Migliorano le percentuali in battuta di Cocciaretto nel secondo set e arriva finalmente anche il break che la porta sul 4-2. Il vantaggio dura però poco, con Cirstea che impatta sul 4-4 per poi portare il set al tie-break. Qui la rumena, ex top-20 e semifinalista di questo torneo due anni fa, sale 6-3, non concretizza i primi due match points, ma il terzo sì. Per lei ora c’è la campionessa uscente Danielle Collins.

Si ferma la corsa di Stefanini

Lotta, ma si arrende alla rimonta di Rebecca Sramkova, la qualificata Lucrezia Stefanini (n°146). Si chiude al primo turno di main draw il bel torneo della tennista toscana, che dopo aver superato il tabellone cadetto, è riuscita anche a dare filo da torcere all’attuale numero 37 della classifica WTA. Un primo set vinto con lo score di 6-3 dall’azzurra, a cui la slovacca ha risposto con un sonoro 6-1, poi una terza frazione molto equilibrata, in cui Stefanini si è trovata anche avanti 3-2 dopo aver recuperato dallo 0-2. Nel momento decisivo è però arrivato un nuovo controparziale di Sramkova, che si aggiudicava gl ultimi quattro giochi del match per il 6-3 finale. La slovacca sarà ora l’avversaria di Jasmine Paolini.