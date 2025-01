Tra il ‘Dottore’ e il pilota spagnolo una rivalità eterna: “Migliorare i rapporti? Magari tra 20-30 anni…”

Valentino Rossi e la ‘batosta’ che potrebbe arrivargli dall’ex grande rivale, Marc Marquez. Ormai manca davvero poco all’inizio del Motomondiale 2025, i battenti si apriranno ufficialmente in Thailandia nel weekend 28 febbraio-2 marzo.

Valentino Rossi, l’ex rivale Marquez tra i favoriti nel MotoGP 2025

L’attesa è enorme, soprattutto per quanto riguarda il MotoGP. Uno dei favoriti alla vittoria finale non può che essere lo spagnolo, da quest’anno in sella alla moto del team ufficiale Ducati.

Compagno e rivale sarà il torinese Pecco Bagnaia, campione del mondo nel 2022 e 2023. Nel 2018 si è invece aggiudicato il titolo in Moto 2. Sono invece 8 i Mondiali vinti dal catalano, di cui 6 in MotoGP.

Marquez può superare Agostini, Rossi inarrivabile

A tutt’oggi Marquez è uno dei piloti più titolati nella storia delle corse a due ruote. E nel 2025 potrebbe battere più di un record. In primis quello di Giacomo Agostini per GP vinti (68). Marquez è a quota 62 successi e gliene basterebbero altri 7 per superare la leggenda bresciana.

Al momento appare invece inarrivabile Valentino Rossi, in cima alla classifica con 89 Gran premi vinti.

Valentino Rossi e Marc Marquez, una rivalità eterna

Quella tra Marquez e il ‘Dottore’ è una rivalità profonda che ha radici, ovviamente, nei duelli e negli scontri avvenuti nella prima metà degli anni 2000.

Indelebile quelli nel GP di Malesia del 2015, con la caduta di Marquez – dopo un eccitante ma anche pericoloso corpo a corpo – di cui fu ritenuto responsabile proprio Valentino. Che venne retrocesso all’ultimo posto della griglia per il Gran premio successivo a Valencia.

Rossi poi perse il titolo, conquistato dall’altro acerrimo rivale del tempo, Jorge Lorenzo.

“Migliorare i rapporti? Magari tra 20-30 anni…”, disse quattro anni fa a ‘BT Sport’ Valentino Rossi a proposito della sua rivalità con Marquez.

Una rivalità destinata a rimanere eterna, anche se oggi i ruoli sono diversi. Il quasi 32enne è ancora in pista, il classe ’79 fa in sostanza il manager della sua scuderia, la VR46.

Record longevità Rossi e Stoner nel mirino di Marquez

Marquez non può superare come anche solo eguagliare Valentino sul fronte Gp vinti, ma può battere il suo record di longevità.

Come riporta ‘Moto.it’, “fra il primo e l’ultimo titolo 500/MotoGP di Rossi intercorrono 8 anni: se Marquez vincesse nel 2025 intercorrerebbero 12 anni tra il suo primo titolo e l’ultimo”.

A proposito di longevità, Marquez può sconfiggere anche il record di Casey Stoner, il quale “ha passato più tempo tra un mondiale vinto e un altro: 4 anni, cioè dal 2007 al 2011”. Qualora vincesse nel 2025 sarebbero passati 6 anni dall’ultima vittoria dello spagnolo.