Ecco tutte le informazioni per sapere come funziona il sorteggio degli spareggi di Champions League, con le regole e la procedura completa. Il nuovo format della massima competizione europea per club ha regalato grande spettacolo rivelando tutto il suo potenziale nell’ultima giornata, con diciotto partite in contemporanea e una classifica della League Phase che cambiava in continuazione, minuto dopo minuto. Ma non c’è un attimo di respiro, perché ora è di nuovo il momento di voltare pagina e proiettarsi alla seconda novità prevista dal regolamento, ovvero gli spareggi di Champions League: ma come funziona il sorteggio?

Partiamo dalle basi, ovvero dalle date: la cerimonia si svolgerà nella consueta cornice della Casa del Calcio Europeo a Nyon venerdì 31 gennaio a partire dalle ore 12:00. Le partite in questione, invece, si giocheranno l’11 e il 12 febbraio, per quanto riguarda l’andata, mentre il ritorno è previsto il 18 e il 19 febbraio. Subito dopo, il 21 febbraio, si terrà il sorteggio definitivo che delineerà il percorso dagli ottavi fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio. Fatta questa premessa, ecco, di seguito, tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio per gli spareggi di Champions League.

Sorteggio spareggi Champions League: come funziona

Le squadre coinvolte negli spareggi sono quelle che si sono classificate dalla nona alla ventiquattresima posizione nella prima fase della competizione. In particolare, quelle dalla nona alla sedicesima posizione saranno le teste di serie al sorteggio, mentre nella fascia dalla diciassettesima alla ventiquattresima posizione rientrano le non teste di serie. Questo il recap della suddivisione nelle due categorie:

Teste di serie: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco, Milan, PSV, PSG, Benfica.

Non teste di serie: Monaco, Brest, Feyernoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting, Club Brugge.

Il regolamento del sorteggio degli spareggi di Champions League prevede che vengano prime sorteggiate le squadre non teste di serie, per poi completare il tabellone con le teste di serie. La procedura prevede che le squadre vengano suddivise “a coppie”, per poi essere sorteggiate in ordine decrescente, ovvero partendo da quelle che hanno chiuso la prima fase con il piazzamento peggiore per poi passare a quelle con piazzamento migliore. Questa la suddivisione delle coppie, in ordine di sorteggio:

Sporting/Club Brugge (23°/24°), Celtic/Manchester City (21°/22°), Feyenoord/Juventus (19°/20°), Monaco/Brest (17°/18°).

Si passa, poi, alle teste di serie:

PSG/Benfica (15°/16°), Milan/PSV (13°/14°), Real Madrid/Bayern Monaco (11°/12°), Atalanta/Borussia Dortmund (9°/10°).

La prima squadra sorteggiata di ciascuna urna verrà inserita nel “lato argentato” del tabellone, ovvero nella parte sinistra. La seconda squadra, invece, finirà nel “lato blu”, ovvero nella parte destra del tabellone. È importante notare che negli spareggi non esistono limiti riguardo scontri tra squadre della stessa Nazione o squadre che si sono già affrontate nella prima parte: tutti possono giocare contro tutti.

Spareggi Champions League: gli incroci

Altra cosa da tenere a mente è che gli accoppiamenti, di fatto, sono già decisi, nel senso che si sa già quale coppia di squadre potrà affrontare una determinata squadra. Ad esempio, si sa già che Milan e Juventus potrebbero affrontarsi. Ma ecco, nel dettaglio, i possibili accoppiamenti:

Monaco/Brest vs PSG/Benfica

Sporting/Club Brugge vs Atalanta/Borussia Dortmund

Celtic/Manchester City vs Real Madrid/Bayern Monaco

Feyenoord/Juventus vs Milan/PSV

Come detto, la prima sorteggiata di ogni coppia finisce nel lato argento (sinistra) del tabellone, mentre la seconda nel lato blu (destra).

Lo scenario per il sorteggio degli ottavi

Anche gli accoppiamenti che riguardano gli ottavi, e quindi a cascata fino alla finale, sono di fatto già decisi. Facendo nuovamente un esempio che riguarda le italiane, infatti, c’è la possibilità che agli ottavi si giochino Inter-Milan o Inter-Juventus. Ecco, quindi, i possibili accoppiamenti in vista degli ottavi:

Monaco/Brest vs PSG/Benfica: le due vincenti affronteranno Liverpool o Barcellona

Sporting/Club Brugge vs Atalanta/Borussia Dortmund: le due vincenti affronteranno Lille o Aston Villa

Celtic/Manchester City vs Real Madrid/Bayern Monaco: le due vincenti affronteranno Atletico Madrid o Bayer Leverkusen

Feyenoord/Juventus vs Milan/PSV: le due vincenti affronteranno Arsenal o Inter