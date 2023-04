“Vale, to be a rock and not to roll” a Tavullia inaugurato un murale per Valentino Rossi

Valentino Rossi non smette mai di rimanere nei cuori dei suoi tifosi ed in generale in tutto il mondo delle moto. A Tavullia, comune della provincia di Pesaro Urbino, è stato inaugurato nella giornata di martedì 11 aprile un murale dedicato al nove volte Campione del Mondo di motociclismo in quattro diverse classi. All’inaugurazione presente anche lo stesso Valentino Rossi oltre alla sindaca della cittadina.

Il murale è stato realizzato grazie ad un progetto promosso dall’amministrazione comunale che unisce arte e sport per celebrare una delle icone indiscusse del motociclismo mondiale; che unisce arte e sport per celebrare una delle icone indiscusse del motociclismo mondiale con un murale realizzato a Tavullia. A realizzarla, sulla parete di un edificio nel cuore del paese di Tavullia, uno degli street artist italiani più noti: Andrea Buglisi.

La sindaca di Tavullia ha voluto sottolineare: “Valentino Rossi da più di 25 anni porta il nome di Tavullia nel mondo Per celebrare la sua straordinaria carriera abbiamo pensato ad una serie di iniziative che rafforzeranno ancora di più il legame di Valentino con la sua comunità e che culmineranno simbolicamente con la consegna delle chiavi della città in programma il prossimo 19 maggio. Il murales che abbiamo inaugurato oggi è solo una delle iniziative artistiche che realizzeremo a Tavullia per far sì che il suo paese diventi una sorta di museo a ‘cielo aperto’ dedicato a Valentino capace anche di valorizzare la nostra offerta turistica“.