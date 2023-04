Icardi multato per attacco social all’arbitro dopo la sconfitta in coppa contro il Basaksehir

Non solo la sconfitta del suo Galatasaray, ma anche una multa da pagare per Mauro Icardi. Il centravanti argentino, che in Turchia sta facendo bene, si è lasciato andare in commenti poco carini sui social rivolti all’arbitraggio nella partita fra la sua squadra ed il Bsaksehir, vinta da questi ultmi per 3-2.

Sui suoi profili social, Icardi aveva definito l’arbitraggio uno “scandalo” e una “vergogna” dopo che al Galatasaray erano state annullate due reti con l’ausilio del VAR. Inoltre, in un post cancellato l’argentino aveva definito la partita come la “rapina dell’anno”, chiedendo le dimissioni del presidente degli arbitri turchi, Lale Ortak. Per questo motivo ha ricevuto una multa pari a 7.500 euro dalla TFF. Oltre al danno quindi, anche la beffa per Icardi.