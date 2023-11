Trionfo Bagnaia, parla papà Pietro: “La caduta a Barcellona l’ha sentita forte. Poi lo stesso spirito di sempre”

“Io, per rispetto di Pecco, non dico mai niente, perché lui ci tiene a non far uscire i suoi reali stati d’animo o quello che sente dentro, ma la caduta di Barcellona l’ha sentita veramente forte, non solo fisicamente ma anche psicologicamente e nell’anima”. A dirlo è Pietro Bagnaia, papà di ‘Pecco’, che al magazine ‘Mow’ parla delle sue prime impressioni dopo il secondo trionfo iridato del figlio in sella alla Ducati. “Nonostante questo, però, lui ha continuato con lo stesso spirito di sempre, facendo podi e portando risultati”, precisa papà Bagnaia. Che, nell’intervista sulle pagine digitali del magazine lifestyle di AM Network, aggiunge: “Io, da sportivo, ho sempre ammirato i grandi di questo sport: Valentino Rossi, chiaramente, da sempre. Lo stesso per Marc Marquez, anche se io sono campanilista e tifo per gli italiani, è sicuramente un grandissimo sportivo. Ecco, vedere Pecco che comunque sia ha accostato il suo nome al loro è qualcosa a cui devo un attimo abituarmi. Fatemela metabolizzare”.