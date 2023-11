Pagelle sprint race GP Malesia 2023: gara perfetta di Alex Marquez. Bene Martin, squillo di Bastianini

Le pagelle della sprint race del GP di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Alex Marquez va meritatamente a vincere la prima delle due gare di questo fine settimana sul circuito di Sepang davanti a un solido Martin e un Bagnaia che non riesce ad andare oltre la terza posizione nonostante la pole position. Si fa sempre più avvincente la lotta per il Mondiale, con lo spagnolo che guadagna altri due punti e si porta a -11 dal campione in carica.

ALEX MARQUEZ: Voto 9 – Gara condotta magistralmente dal pilota del Team Gresini, che già nel corso della giornata di venerdì aveva mostrato un ottimo passo. Resta nella scia di Bagnaia fino al quinto giro, poi attacca, si prende la prima piazza e non la molla più fino alla fine riuscendo anche a scappare via.

JORGE MARTIN: Voto 8 – Anche lui perfetto nella gestione di questa Sprint. Non parte benissimo, perdendo subito due posizioni al via, ma si riprende subito la terza piazza ai danni di Bastianini e si mette all’inseguimento di Bagnaia e Marquez. Dopo averli raggiunti, sfrutta un Pecco in difficoltà dopo il sorpasso subito da Marquez per attaccare e prendersi altri due punti in più in classifica.

PECCO BAGNAIA: Voto 6.5 – Gara senza infamia e senza lode, se così possiamo definirla. Il leader del Mondiale fa il suo, non commette errori, ma il passo gara della sua Ducati desta preoccupazione in particolare in vista di domani. Ha fatto fatica nel corso di questa Sprint e domani servirà una prova diversa per non perdere altri punti preziosi.

ENEA BASTIANINI: Voto 7 – Finalmente una prova di sostanza dopo una stagione che definire sfortunata è riduttivo. Sempre nelle prime posizioni sin dalla partenza, il secondo pilota del Team Ducati ufficiale riesce a rimanere in lotta fino alla fine, attuando anche un bel sorpasso ai danni di Binder per prendersi la quarta piazza.