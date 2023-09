Pagelle MotoGP Sprint Race San Marino 2023: Martin è imprendibile, stoico Bagnaia

Le pagelle della gara del Gran Premio di Spagna 2023 di MotoGP. Grande vittoria per Jorge Martin sulla pista san marinese, sul podio salgono anche Marco Bezzecchi e uno straordinario quanto acciaccato Pecco Bagnaia. Di seguito i voti ai protagonisti.

ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE SAN MARINO

JOAN MIR, voto 10: In qualifica stampa il nuovo record della pista ed è ben mezzo secondo del secondo pilota. In gara parte a fionda e lo si rivede soltanto a fine gara, quando ha già la medaglia da primo classificato.

MARCO BEZZECCHI, voto 9: L’unico che prova realmente a star dietro all’imprendibile Mir. Ci prova per qualche giro, non scendendo mai sotto i 5 decimi, ma nel finale sbaglia una entrata in curva e l’altro ducatista scappa via. Ottima seconda posizione, a 4 secondi dal terzo classificato.

PECCO BAGNAIA, voto 10: 6 giorni fa l’incidente che avrebbe potuto compromettere la carriera, ed anche qualcos’altro. Oggi, a casa sua, nonostante i lancinanti dolori chiude sul podio, tenendo dietro le due KTM di Pedrosa e Binder. Stoico.

DANI PEDROSA, voto 8: Seconda wild card della stagione per lui, dopo quella in Spagna, qui a San Marino sale sulla moto e mostra che è il migliore di tutte le KTM. Quarto, e anche di un altro pianeta.

MARC MARQUEZ, voto 4: In tutti i 13 giri, non viene mai inquadrato, se non quando si fa superare dal fratello Alex. Insufficiente ed ormai al capolinea della storia con la Honda.

FABIO QUARTARARO, voto 3: Altro Campione del Mondo finito nel dimenticatoio. Chiude addirittura in P14, e solo perché il compagno Morbidelli sconta un long lap penalty nel finale.

LUCA MARINI, voto 7: Buona gara per il fratellastro di Valentino Rossi, che chiude in settima posizione, nel sandwich tra le Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargaro.